Чрезвычайное положение в энергетике: СНБО поручил Кабмину временно прекратить экспорт антрацита

Об этом говорится в решении СНБО от 16 февраля, утвержденном президентским указом №37/2017.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

«Кабинету министров Украины безотлагательно принять исчерпывающие меры по диверсификации источников поставки угля в Украину и созданию резерва энергетического угля; обеспечить временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, прекращение экспорта из Украины угля каменного марки антрацит», - говорится в документе.

Кабмину поручено безотлагательно принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины.

"Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины обеспечить безопасность и исключить в установленный законом способ попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры. Службе безопасности Украины безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно-разведывательных групп осложнить функционирование объектов критической инфраструктуры", - говорится в документе.

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Также СНБО обязал Кабмин утвердить порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и перечень товаров, запрещенных для перемещения, и проработать и внедрить план действий по усилению борьбы с незаконным перемещением товаров в районе проведения АТО.

Кроме того, Кабмин обязан организовать в районе проведения АТО ремонт поврежденной транспортной инфраструктуры (мостов, железнодорожных переходов и тому подобное).

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется со временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки остановили 10 февраля 2017 года. По данным компании - оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго», существующий запас антрацита (842 тыс. тонн на 12 февраля) можно использовать в течение 40 дней.

В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о вводе чрезвычайного состояния на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.