Газовый конфликт: ЕС переносит свою критику с России на Украину

Украина проигрывает России информационную войну

Президент Еврокомиссии Жозе Баррозу 7 января во время пресс-конференции в Праге заявил, что газовый кризис может навредить процессу евроинтеграции Украины.

«Украина заявляет, что хочет быть ближе к ЕС. Если она хочет быть ближе, она не должна была бы создавать никаких проблем для поставок газа в ЕС», - сказал Президент Еврокомиссии, передает интернет-издание «Euobserver».

И хотя Ж.Баррозу тут же добавил, что если бы и Россия, и Украина вели себя так, как они об этом заявляют, так не было бы никаких проблем с поставками газа, это уточнение можно считать данью политкорректности.

Напомним, что этому заявлению Барроузу предшествовали следкющие события: 1 января 2009 года «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год. 5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки. 7 января в 7.44, по сообщению «Наефтогаза», Россия полностью прекратила транзит газа через Украину. Россия, в свою очередь, обвинила Украину в прекращении работы компрессорных станций для транзита газа в Европу.

Как бы то ни было, российскому руководству похоже наконец-таки удалось убедить еврочиновников в том, что Украина - ненадежный партнер и нужно ускорить создание альтернативного пути для транспортировки газа в Европу. В этой связи, встреча главы комитета акционеров газопровода "Норд Стрим" Герхарда Шредера с российским премьером Владимиром Путиным, состоявшаяся 7 января, пришлась как нельзя к стати. На встрече Шредер заверил Путина, что газопровод "Норд Стрим" вступит в строй в октябре 2011 года.

Переломить ситуацию в пользу Украины могло бы привлечение технических экспертов ЕС к мониторингу объемов природного газа, который Россия поставляет для стран Евросоюза через территорию Украины. Предварительной договоренности об этом уже достигли премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и Жозе Баррозу. 7 января премьер заверила Ж.Баррозу, что если Россия возобновит снабжение газа для стран ЕС, то Украина обеспечит его бесперебойный транзит.

Украину лишат последнего козыря

Россия: "А у нас, в России - газ. А у вас?"

Украина: "А у нас - газопровод. Вот!.

Вот так известными детскими стишками можно изложить суть и основные аргументы российско-украинского газового спора. У каждой стороны - свой козырь, но... В настоящее время «Газпром» без Украины может обеспечить поставку в Европу лишь 170 млн. кубометров газа в сутки, что составляет треть от необходимого объема. «Используя все резервы, мы можем доставить 170 млн. кубометров газа в сутки, тогда как в условиях холодной погоды в Европе пиковые запросы могут достигать 450 млн. кубометров газа в сутки», - сказал заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев на пресс-конференции в Брюсселе. Однако, газотранспортная система (ГТС), являвшаяся единственным реальным «козырем» Украины в газовых переговорах с Россией, может утратить свое стратегическое значение уже менее, чем через два года.

Сегодня Украина продолжает занимать позицию, которая заключается в том, что повышение цены на российский газ до европейского уровня должно происходить на протяжении трех лет параллельно с повышением тарифа на транзит газа, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины.

«Главное, чтобы повышение цены на газ и увеличение размера тарифа проходили синхронно – на треть повышается цена на газ и на треть – тариф», - сказал Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан Соколовский, подчеркнув, что такая позиция соответствует достигнутым ранее договоренностям на уровне президентов, премьер-министров России и Украины, а также руководителей НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома». В том числе увязка поышения цены газа и цены транзита изложена в межправительственном Меморандуме, подписанном еще 2 октября 2008 года Путиным и Тимошенко.

Еще одной проблемой для Украины может стать восстановление института посредников в сферере поставок российского газа. Так, в Министерстве топлива и энергетики Украины считают, что ситуация, которая сложилась на сегодня в сфере газовых взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией, может быть вызвана попытками вернуть на газовый рынок Украины таких посредников как RosUkrEnergo и “УкрГазЕнерго”.

В документе отмечается, что правительство Украины, Минтопливэнерго и НАК „Нафтогаз Украины" при каких-нибудь условиях не допустят “попытки привлечения посредников и возвращения непрозрачных, коррупционных отношений, которые сопровождали деятельность вышеупомянутых посреднических структур в системе газообеспечения Украины”.

“Правительство Украины, Минтопэнерго и НАК „Нафтогаз Украины" будут продолжать настаивать на установлении прямых, прозрачных и прогнозируемых взаимоотношений в газовой сфере непосредственно между НАК „Нефтегаз Украины" и ОАО „Газпром"”, - говорится в заявлении.

Как ЕС решит так и будет?

Премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек Тополанек обещает усилить давление на Россию и Украину, если снабжение газа к странам-членов Европейского Союза не возобновится 8 января. «Если снабжение газа не будет возобновлено к завтра, мы увидим более жесткое вмешательство со стороны президентства и ЕС в целом», - сказал чешский премьер 7 января.

Сегодня председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Олег Дубина и председатель правления ОАО “Газпром” Алексей МИЛЛЕР проводят переговоры по вопросам поставок и транзита газа в Брюсселе (Бельгия). При том, что еще сегодня ночью О.Дубина по просьбе А.Миллера вылетел на встречу в Москву. И сегодня утром они вместе вылетели в Брюссель.

В то же время на сегодняшнее утро было запланировано чрезвычайное заседание по газу Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента в Брюсселе с участием А.Миллера.

В последние дни руководство России аппелирует к Евросоюзу с просьбой воздействовать на Украину и склонить ее к «конструктивному диалогу». Суть этого диалога сводится к цене газа для Украины по 250 долл. за 1 кубометр и сохранению прежних тарифов на транспортировку российского газа через украинскую ГТС. С учетом последних заявлений Баррозу, Украине не приходится рассчитывать на поддержку ЕС, а напротив остается ожидать давления со стороны Евросоюза. Остается только надеяться, что надавив на Украину ЕС не забудет и о России.

В случае же, если ЕС отойдет в сторонку и предоставит сторонам возможность разбираться самостоятельно, можно предположить, что украино-российский газовый конфликт перейдет в стадию "война на нервах" - у кого первого нервы сдадут, тот и проиграет.

Дополнено (вечер, 8 января): Европейская комиссия считает, что «Газпром» не должен был останавливать поставки газа в Европу, ссылаясь на отбор газа Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня во время заседания Комитета по вопросам внешних отношений Европарламента представитель Еврокомиссии.

"Аргументы «Газпрома», что Украина отбирает какую-то часть газа из транзита... не является основанием для того, чтобы прекращать поставки газа Россией", - сказал представитель Еврокомиссии.

При этом он отметил, что Еврокомиссия не собирается принимать участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, а также не собирается поддерживать ту или другую сторону. В то же время Еврокомиссия и в дальнейшем будет настаивать на немедленном возобновлении поставок газа в Европу.

Представитель Еврокомиссии выразил убеждение, что поставки газа в Европу не должны зависеть от двусторонних коммерческих споров между Россией и Украиной.

Аналогичное мнение высказал в ходе сегодняшней пресс-конференции в Париже и президент Франции Николя Саркози. «Россия должна уважать контрактные обязательства перед Европой”, - сказал Саркози.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель предложила Владимиру Путину создать комитет для контроля за транзитом российского газа.

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что Россиия полностью поддерживает эту инициативу.

По его словам, «Газпром» уже направил предложения войти в состав комитета европейским газовым компаниям – потребителям российского газа.

Миллер отметил, что в состав комитета войдут представители Министерств энергетики России и Украины, а также представители Еврокомиссии.

Дополнено (утро, 9 января): Украина и ЕК подписали Протокол о присутствии евронаблюдателей / Россия подтверждает готовность перейти на рыночную цену транзита / МИД Украины комментирует заявление ЕС

Вечером 8 января премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сделал ряд важных заявлений. Одно из них – о том, что, если Украина будет платить рыночную цену за газ, то Россия в этом случае будет готова платить рыночную транзитную ставку. Российский премьер сообщил, что рыночной транзитной ставкой сегодня является 3-4 доллара, а рыночной ценой за газ является 470 долл. в первом квартале 2009 года. По такой средней цене, заявил он, получают газ в первом квартале этого года страны, сопредельные с Украиной. (УНИАН: В то же время, следует отметить, что межправительственный Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере, подписанный 2 октября 2008 г. Путиным и Тимошенко, предусматривает ПОЭТАПНОЕ в течение 3-х лет повышение как цены на газ, так и ставки транзита (п.2 Меморандума)

В.ПУТИН также сообщил, что газ к границе Украины будет подан тотчас после создания независимого механизма контроля с участием ЕС.

Вечером же 8 января в Брюсселе Европейская комиссия и Украина подписали Протокол относительно присутствия европейских наблюдателей на объектах газотранспортной системы Украины, которые обеспечивают транзит газа через украинскую территорию.

Протокол подписан во исполнение договоренностей, достигнутых Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с руководством Европейской Комиссии и руководством Чешской Республики, председательствующей в ЕС.

И уже в пятницу, 9 января, Министерство иностранных дел Украины выступило с комментарием заявления ЕС относительно украинско-российской проблемы и энергетической безопасности. (Евросоюз возлагает ответственность за ситуацию в газовой сфере на обе стороны конфликта, считая недостаточными усилия Украины и России для его решения – УНИАН.)

В МИД также подчеркнули, что “Украина осознает ответственность за обеспечение бесперебойного транзита газа по своей территории. Однако именно российская сторона, которая полностью прекратила подачу газа, сделала невозможным его транспортировку потребителям. Россия пытается подорвать репутацию Украины как надежного транзитера энергоносителей”.

МИД Украины констатирует, что созданная российской стороной проблема приобрела серьезное гуманитарное измерение во многих зависимых от поставок российского газа странах.

Как напоминают во внешнеполитическом ведомстве, Президент и премьер-министр Украины в обращении от 7 января 2009 года к руководству Европейской Комиссии подчеркнули, что Украина готова осуществить все необходимое для обеспечения транзита газа европейским потребителям, даже при отсутствии соответствующих соглашений с российскими партнерами.

Также в МИД приветствуют готовность представителей Европейской Комиссии прибыть в Украину и Россию для безотлагательного получения объективной информации относительно реального состояния дел по газовым вопросам.

Дополнено (день, 9 января):

Прогресса в переговорах по поставкам газа Украине пока нет, складывается впечатление, что у украинских переговорщиков нет никакого мандата. Об этом заявил глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР на встрече с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, передает РИА Новости.

"Прогресса в переговорах с нашими украинскими коллегами по поставкам газа пока нет. Возобновились переговоры, но складывается впечатление, что у украинских переговорщиков нет никакого мандата, никаких полномочий по уровню цены на 2009 год и объемам закупки газа. Переговоры практически идут впустую", - сказал А.МИЛЛЕР, отвечая на вопрос Президента РФ о том, выдвинул ли Киев какие-либо предложения.

Глава "Газпрома" подчеркнул, что никакой готовности у украинской стороны к подписанию контракта нет.

Об отсутствии прогресса в переговорах «Нафтогаза» с "Газпромом" заявляет и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

Об этом сообщает пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины».

"Хочу отметить, что прогресс в переговорах с нашими российскими коллегами пока еще не достигнут, - сказал О.ДУБИНА, давая оценку событиям последних двух дней. - Создается впечатление, что представители ОАО «Газпром» не имеют соответствующих полномочий и мандата на подписание любых контрактов с делегацией НАК «Нафтогаза Украины».

По его словам, пока переговоры идут впустую, российская делегация выглядит неготовой к продолжению переговорного процесса.

"Мы надеемся на то, что российская сторона получит соответствующее поручение на продолжение переговоров, займет конструктивную позицию для нахождения взаимовыгодного решения и подписания соответствующих долгосрочных контрактов", - сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

(УНИАН)