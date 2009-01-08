Прекращение поставок газа из России не угрожает украинской ГТС

Прекращение поставок газа из России не представляет угрозы для работы украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ сегодня на брифинге в Киеве.

“Я официально заявляю, что нет угрозы для работы газотранспортной системы”, - сказал он.

Также В.ТРИКОЛИЧ отметил, что на сегодня суточное потребление газа внутри Украины составляет около 260 млн. кубометров, а объем газа, который находится в подземных хранилищах газа на сегодня составляет 16,295 млрд. кубометров.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» снизил объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. При этом, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки. 7 января в 7.44, по сообщению «Нафтогаза», Россия полностью прекратила транзит газа через Украину. Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в прекращении работы компрессорных станций для транзита газа.

По информации «Нафтогаза Украины», по состоянию на 8 января т.г. ситуация с поставками газа в Украину не изменилась – на вход в Украину газ не поступает.