СНБО обязал Кабмин проверить обоснованность тарифов ЖКХ

Об этом говорится в решении СНБО от 16 февраля, утвержденном президентским указом №37/2017.

Согласно документу, также Кабмин обязан вместе с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, безотлагательно проработать возможные меры по совершенствованию механизмов государственного регулирования деятельности в этой сфере естественных монополий и управления субъектами хозяйствования, корпоративные права которых принадлежат государству, а также проинформировать население о результатах этой работы.

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Кроме того, правительству поручено разработать и обеспечить реализацию программы строительства новых энергоблоков и реконструкции существующих энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, на которых используется уголь антрацитовой группы, для обеспечения применения ими угля газовой группы отечественной добычи.