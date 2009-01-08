Газпром увеличил транзит газа в Европу через Беларусь

Беларусь увеличила транзит российского газа в Европу на 26 млн. кубометров в сутки, в том числе на 20 млн. кубометров по газопроводу «Ямал – Европа» и 6 млн. кубометров - по системе газотранспортной сети Беларуси.

Как передает белорусская служба радио «Свобода», об этом сообщил представитель белорусского ОАО «Белтрансгаз» Владимир ЧЕКОВ.

«Сейчас мы добавили 26 кубометров в сутки. Об этом объявил наш генеральный директор. Больше я ничего не могу добавить. 20 – по трубе «Ямал – Европа» и 6 – через белорусскую систему трубопроводов. Мы пока полностью выполняем заявки «Газпрома», - сказал В.ЧЕКОВ.

По его словам, такое резкое увеличение пропускной нагрузки на газотранспортную систему не должно привести к аварийным ситуациям. «Это наше дело. Мы никаких аварий не должны допустить», - подчеркнул представитель «Белтрансгаза».

В свою очередь, бывший сотрудник Кобринского управления магистральных газопроводов «Белтрансгаза» Алесь МЕХ отметил, что через Беларусь невозможно транспортировать в Европу газ в объемах, которые осуществлялись через территорию Украины. «Сеть «Белтрансгаза» не позволяет прокачать много газа за границу. Таковы технические возможности. Основной объем газа направлялся в Украину. А чтобы использовать возможности тех сетей, которые остались в собственности «Белтрансгаза», необходимо в первую очередь переориентировать направление газопроводов. Объем газа, который прокачивался через Украину, невозможно компенсировать через Беларусь. Украина права в споре с Россией. Я думаю, что Украина победит. И то, что до сих пор нет цены на наз для Беларуси – это результат российско-украинского конфликта. Цена на газ – это политическая цена, в первую очередь. И для Беларуси будет одна цена, а для Украины – совсем другая», - считает А.МЕХ.

Между тем, генеральный директор «Белтрансгаза» Владимир МАЙОРОВ сообщил, что Беларусь планирует в январе подписать дополнительное соглашение по цене на российский газ в 2009 году. Вместе с тем, несмотря на отсутствие цен и контракта, поставки российского газа в Беларусь осуществляются в полном объеме.

При этом независимый белорусский эксперт Андрей ФЕДОРОВ считает, что России в условиях газового конфликта с Украиной «неудобно» вступать в газовый конфликт с Беларусью. «Именно поэтому мы можем рассчитывать на некоторые уступки. Беларусь получит что-то дополнительно от увеличения транзита, но это совсем копейки. Неизвестно, как Москва будет себя вести, но на что-то можно рассчитывать. Однако при этом Беларусь может испортить отношения с той же Украиной. Если Москва будет качать газ через «Ямал – Европу», тут от нас ничего не зависит, но если это будет происходить через «Белтрансгаз», и это будет нашей инициативой, Украина может обидеться из-за того, что мы используем ее тяжелое положение в свою пользу», - пояснил А.ФЕДОРОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 19 декабря 2008 года заявил, что Россия в 2009 году должна снизить цену на природный газ для Беларуси в связи со снижением мировой цены на нефть.

В конце 2006 года Беларусь покупала российский газ по 46,68 долларов за 1 тысячу кубометров, в 2007 г. - по 100 долларов, в первом квартале 2008 г. - по 119 долларов, со второго квартала 2008 года цена установлена на уровне 127,9 долларов за 1 тысячу кубических метров газа.

Российское ОАО «Газпром» и белорусское ОАО «Белтрансгаз» до сих пор не подписали соглашения о поставке и транзите газа в 2009 году.

Газотранспортная система ОАО «Белтрансгаз» технологически связана с аналогичными системами соседних европейских стран и позволяет осуществлять транзит российского природного газа в Украину, Польшу, Литву и Калининградскую область РФ.

Общая протяженность газопроводов Беларуси, обеспечивающих транзит российского природного газа в страны Европы, в однониточном исчислении составляет более 2500 км. Кроме того, ОАО «Белтрансгаз» выполняет операторские функции по эксплуатации магистрального газопровода Ямал-Европа, диаметром 1420 мм, протяженностью 575 км, находящегося в собственности ОАО «Газпром».

В 2007 году транзит газа через Беларусь составил 45,7 млрд. кубометров. В 2008 году транзит российского газа через белорусскую территорию планировался на уровне 47,3 млрд. кубометров.