Украина готова обеспечить транзит газа в Европу

Украинская сторона готова обеспечить транзит российского газа в Европу в полном объеме, заявил в четверг в Брюсселе глава компании "Нафтогаз" Олег Дубина, выступая на слушаниях по газовому конфликту между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.

По словам О.Дубины, на прошедших этой ночью в Москве переговорах с руководством "Газпрома" он просил возобновить поставки российского газа в полном объеме.

"Текущая ситуация и существующие недоразумения возникли вследствие экономических вопросов, а не политических трудностей. Они должны быть решены с учетом экономических интересов сторон", - сказал Дубина, добавив, что Украина "готова обеспечить транзит газа в полном объеме".

Россия называет гарантию обеспечения транзита одним из условий возобновления поставок газа к границам Украины.

Глава "Нафтогаза", вместе с тем, заявил о необходимости того, чтобы стороны предусмотрели поставку определенного количества технологического газа, необходимого для обеспечения работы компрессорных станций и самого транзита.

Дубина сообщил, что на сегодняшний день газовые резервы Украины составляют порядка 17 миллиардов кубометров газа.

Россия вечером 7 января вынужденно приостановила поставку транзитного газа на территорию Украины после того, как генеральная сверка в "Газпроме" показала, что поставляемый в эту страну газ не доходит до европейских потребителей.

Украина в ночь на среду полностью перекрыла поставки транзитного газа. Европейские потребители, по данным холдинга, из-за отбора газа Украиной с начала года недополучили более 86 миллионов кубометров "голубого топлива". Кроме этого, компания "РосУкрЭнерго" ежедневно не получает по 25 миллионов кубометров из ПХГ Украины.

"Газпром" предпринимает все возможные меры для выполнения экспортных обязательств: увеличены поставки газа через Белоруссию, газопровод "Голубой поток", отбор газа из ПХГ в Европе, проводятся операции на спотовом рынке.

Российское руководство отмечает, что "Газпром" возобновит поставки транзитного газа на Украину только после отработки механизмов контроля с участием международных наблюдателей.