ЕС просит Москву проявить добрую волю к Киеву

Европейская комиссия призвала "Газпром" проявить добрую волю в разрешении конфликта с Украиной, который привел к остановке транзита газа в страны Европы, передает Би-би-си.

"Мы рассчитываем на то, что "Газпром", как надежный партнер, проявит добрую волю... Если "Нафтогаз" не может предоставить технический газ [для поддержания равномерного давления в трубопроводах], то мы считаем, что "Газпром" должен проявить добрую волю и дать газ", - заявил на заседании в Европарламенте глава энергетического департамента Еврокомиссии Хайнц Хильбрехт.

В комитете Европарламента по международным делам проходят слушания по газовому спору России и Украины. На слушания приглашены представители "Газпрома" и "Нафтогаза Украины".

Это могло стать единственной встречей в Брюсселе между главой "Нафтогаза Украины" Олегом Дубиной и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Дубина заявил, что Россия отказалась участвовать в трехсторонней встрече с участием представителей ЕС, но представители "Газпрома" назвали его слова ложью и заявили, что трехсторонняя встреча не предполагалась изначально.

Пресс-секретарь российской газовой монополии Сергей Куприянов сказал, что глава компании Алексей Миллер предполагал встретиться только с руководством ЕС, в частности председателем Еврокомиссии Хосе Мануэлом Баррозу и комиссаром по энергетике Андрисом Пиебалгсом.

И Дубина, и Миллер прилетели в Брюссель из Москвы, где глубокой ночью состоялась неожиданная встреча между ними. Дубина сказал, что встреча не принесла результатов.

По словам представителей "Нафтогаза", Дубина планирует продолжить переговоры в Москве по завершении встреч в Брюсселе.

Параллельно российско-украинский конфликт стал одной из главных тем неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая проходит в Праге.

Приглашение представителей обеих сторон свидетельствует о все более глубоком вовлечении ЕС в конфликт, из-за которого многие страны Европы лишились возможности пополнять запасы топлива в условиях необычно холодной зимней погоды.

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что страны Европы оказались "заложниками" российско-украинского спора, а премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек Тополанек потребовал от обеих сторон возобновить транзит газа в течение суток.

Премьер-министр России Владимир Путин дал добро на полное прекращение транзитных поставок газа через территорию Украины.

Россия утверждает, что с 1 января, когда были прекращены поставки газа для украинских потребителей, Украина постоянно ворует газ, предназначенный для других стран Европы.

Киев отвергает эти обвинения. Украинские официальные лица говорят, что "Газпром" постоянно сокращал транзит газа, и к утру среды он прекратился полностью.

В среду и Путин, и его украинская коллега Юлия Тимошенко ответили согласием на предложение Баррозу направить европейских наблюдателей в точки, где газопроводы пересекают российско-украинскую границу, и на выходе с украинской территории.

Вопрос о том, кто виноват в сокращении транзита, - далеко не единственный камень преткновения между Москвой и Киевом. Изначально "Газпром" отключил газ для Украины, ссылаясь на неоплаченные поставки в 2008 году и отсутствие контракта с новой ценой на газ на 2009 год.

В разговоре с президентом Украины Виктором Ющенко в среду, российский президент Дмитрий Медведев заявил, что цена на газ должна быть рыночной, соответствовать сложившемуся в Европе уровню цен на газ и определяться по формуле цены, никаких скидок и льгот не должно быть вообще".

"Газпром" утверждает, что этому критерию удовлетворяет цена в 450 долларов за тысячу кубометров.

Украинская экономика, по мнению большинства экспертов, не выдержит такую цену.

В Киеве указывают, что предлагаемая Россией цена сильно завышена, если учесть, что европейские цены, привязанные к ценам на нефть, должны скоро снизиться.

Экономически обоснованной в Киеве называют цену чуть больше 200 долларов за тысячу кубометров, либо 235 долларов при условии повышения платы за транзит в Европу.

Доля импорта из России в потреблении газа Словакия, Финляндия, Латвия, Эстония - 100%, Болгария, Чехия, Литва - более 80%, Греция, Австрия, Венгрия - более 60%, Польша - 45%, Германия - 43%, Италия - 20%, Нидерланды - 6%, Великобритания - 4%.