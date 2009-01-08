Миллер и Дубина могут продолжить переговоры в Москве

Главы российского "Газпрома" Алексей Миллер и украинского "Нафтогаза" Олег Дубина, которые сейчас находятся на переговорах в Брюсселе, могут продолжить газовые переговоры в Москве, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь "Нафтогаза" Валентин Землянский.

"Возможно, после Брюсселя они поедут в Москву", - сказал пресс-секретарь.

Как сообщила пресс-служба правительства Украины, украинская делегация будет находиться в Брюсселе 8 и 9 января.

В бельгийскую столицу делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" прибыли для обсуждения с европейскими партнерам ситуации со снабжением Европы российским газом.