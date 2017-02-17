Развитие потенциала гидроэнергетики позволит снизить до минимума потребление угля и газа - директор "Укргидроэнерго"

Развитие потенциала гидроэнергетики позволит снизить до минимума потребление угля и газа. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил генеральный директор ОАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"В прошлом году была утверждена программа развития гидроэнергетики до 2026 г.. На сегодня гидроэнергетика производит 10500000000 кВт-ч., Что дает экономии для угля примерно 5500000 т. Если мы увеличим показатель в общем балансе гидроэнергетики, особенно гидроаккумулирующих станций , то мы сможем еще до 15% как минимум уменьшить потребление угля и газовой и антрацитной группы примерно 3500000 т. Это называется энергетическая независимость, диверсификация ", - заявил Сирота.

По его словам, в Украине есть потенциал в гидроэнергетике, и этот потенциал должен быть расширен.

"Если в Украине гидропотенциалом наших рек отрабатывается на уровне 58%, а в Европе на 98%, следовательно, у нас есть потенциал, и мы хотим этот потенциал расширить. А это минимальное потребление газа и минимальное потребление угля", - прокомментировал директор компании.

На вопрос о том, сколько лет понадобится для диверсификации, Сирота ответил: "Если мы говорим о компании" Укргидроэнерго ", эту программу, которую мы утвердили в Кабинете министров, она рассчитана на 10 лет. То есть за 10 лет мы должны увеличить рабочую мощность гидроэнергетики примерно на 8%. Если мы даже завершим строительство Днестровской ГАЭС, Каневской ГАЭС, мы получим дополнительно экономию угля в год 2500000 т, плюс 600-800 млн куб. м газа ".