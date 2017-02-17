"Укрнафта" планирует инвестировать 360 миллионов в насосное оборудование

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" планирует инвестировать 360 миллионов гривень в 2017 году в обновление парка электроцентробежных насосов для интенсификации добычи нефти. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В соответствии с инвестпрограммой на 2017 год "Укрнафта" планирует инвестировать порядка 360 миллионов гривень в обновление существующего парка установок электроцентробежных насосов (ЭЦН) и замену штанговых глубинных насосов на более продуктивные ЭЦН", - отмечается в сообщении.

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По данным пресс-службы, на сегодня специалисты компании уже осуществляют подбор перспективных скважин, модернизация которых принесет максимальную отдачу.

"В текущем году "Укрнафта" планирует закупить 248 секций ЭЦН, а также погружные электродвигатели, газосепараторы, гидрозащиту, кабельные удлинители, нефтепогружные кабели, системы погружной телеметрии, станции управления, насосно-компрессорные трубы и другое оборудование", - сообщили в пресс-службе, добавив, что компания также приобретет 79 новых полнокомплектных установок ЭЦН, которые заменят штанговые глубинные насосы и малопродуктивные ЭЦН.

"Эти меры предпринимаются для того, чтобы увеличить дебет нефти на существующих скважинах и стабилизировать объемы добычи в условиях ограниченного финансирования", - подчеркнули в компании.

Согласно сообщению, инициатива по использованию ЭЦН была подкреплена положительным опытом использования этого оборудования в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2016 года глава компании Марк Роллинс сообщил, что "Укрнафта" обратилась в государственные органы с инициативой о снижении ставки рентной платы за добычу сырой нефти. 23 ноября 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс. 20 декабря этот законопроект был рассмотрен и проголосован во втором чтении. Его поддержали 235 народных депутатов. Согласно принятым изменениям, на сегодня ставка ренты на добычу нефти составляет 29% (при разработке скважин на глубине до 5000 м).

После этого компания заявила, что планируемый объем инвестиций в 2017 году будет в 5 раз превышать уровень 2016 года и достигнет 2,5 миллиарда гривень, которые в том числе будут направлены на реформирование буровых подразделений и обновление парка нефтедобывающего оборудования компании.

По итогам 2016 года "Укрнафта" стабилизировала добычу сырой нефти и газового конденсата на уровне 4,2 тысячи тонн в сутки. По данным компании, этого удалось достичь, в том числе, и за счет использования установок ЭЦН.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.