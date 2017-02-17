Гройсман рассказал, как правительство уменьшает зависимость от антрацитового угля

Кабинет министров Украины прорабатывает возможность сокращения потребления угля антрацитовой группы уже к следующему отопительному сезону на 2,5-3 млн тонн за счет увеличения доли атомной энергетики и гидроэнергетики в энергобалансе страны.

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Об этом журналистам сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы потребляем 24 млн тонн, из них - 9 млн тонн - это антрацит, который добывают из украинских недр, и я на этом настаиваю, но на временно неконтролируемой территории. Понятно, что нужно выстраивать независимую энергосистему, и мы над этим работаем, - сказал глава правительства. - В течение 3-5 лет мы сможем полностью отказаться от импорта газа. В 2016 году мы остановили падение собственной добычи газа и даже нарастили ее. Что касается угля… Мы летом запустили новый агрегат на Новоднестровской ГЭС - это 350 МВт энергии, которые заместят уголь. В сентябре мы построили две линии электропередач от Хмельницкой и Ривненской АЭС в районы, где был дефицит энергии. Сегодня строим линию от Запорожской АЭС. Это все уменьшает нашу зависимость от антрацитового угля. В марте мы закончим модернизацию блока на Трипольской ТЭС, который будет переведен на газовую группу угля. Что это значит? Что уже в следующем отопительном сезоне мы сможем 2,5-3 млн тонн угля сэкономить. То есть, было 9 млн тонн потребления, а будет 6 млн тонн. В следующем году сможем еще 2,5-3 млн тонн уменьшить в объеме потребления».

Гройсман подчеркнул, что уже сейчас растет удельный вес атомной энергии. «Мы обеспечим энергетическую безопасность страны», - сказал глава правительства.

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Он также подчеркнул, что Кабмин уже принял ряд стратегических документов, в том числе в части развития гидроэлектроэнергетики и повышения ее удельного веса в энергобалансе страны до 15% с нынешних 8%.

Как сообщал УНИАН, ориентация правительства на полную энергетическую независимость по основным видам используемого Украиной топлива (газа и угля) является стратегической задачей правительства на среднесрочную перспективу.

Кабмин прорабатывает возможности наращивания собственной добычи газа и активно стимулирует разведывательную деятельность в этой сфере, а также ведет работы по модернизации существующих блоков теплоэлектростанций и теплоцентралей, работающих на угле.

Основная задача в этой сфере - перевести блоки ТЭС и ТЭЦ с антрацитовой группы угля, которая добывается преимущественно на неподконтрольной правительству территории, на газовую, которая добывается на подконтрольной территории.

Кроме того, уже сейчас ведется работа по полной загрузке атомных блоков и наращиванию мощности гидроэлектростанций, которые могут заместить уголь в производстве электроэнергии для нужд страны.