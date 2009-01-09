Эксперты ЕС будут наблюдать за транзитом газа через Украину

В Брюсселе подписан протокол между Европейской комиссией и Украиной о присутствии европейских наблюдателей на объектах газотранспортной системы Украины, которые обеспечивают транзит газа через украинскую территорию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства со ссылкой на Уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, который находится в Брюсселе.

Протокол подписан во исполнение договоренностей, достигнутых Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с руководством Европейской Комиссии и руководством Чешской Республики, председательствующей в ЕС.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также сообщил, что сегодня на встрече с украинской делегацией Председатель Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ особо отметил исключительно важную роль Президента Украины, его конструктивные предложения и последовательные действия, которые В.ЮЩЕНКО предпринимает с целью урегулирования сотрудничества в газовой сфере между Украиной, Российской Федерацией и Европейским Союзом.

Как сообщил Б.СОКОЛОВСКИЙ, украинская делегация, исходя из договоренности Президента Украины с Президентом РФ, также предложила европейской стороне направить наблюдателей в Россию с целью их присутствия на российских газовых объектах, которые поставляют газ в Украину и, в первую очередь, газоизмерительных станциях. Европейская сторона выразила заинтересованность в этом вопросе и пообещала как можно скорее проработать его с Российской Федерацией, отметил Уполномоченный Президента Украины.

Он также подчеркнул, что в Брюсселе продолжаются украинско-российские переговоры по газовому вопросу. Председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА докладывает Президенту Украины В.ЮЩЕНКО о ходе переговоров в постоянном режиме.