Украина выполняет газовые договоренности с Россией

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявляет о прозрачности и последовательности позиции правительства Украины в выполнении договоренностей с Россией о поставках и транзите газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, об этом Г.НЕМЫРЯ заявил сегодня во время встречи с Президентом Европейского парламента Хансом-Гертом ПЕТТЕРИНГОМ.

Основной темой встречи стала ситуация с поставками российского газа. Г.НЕМЫРЯ отметил гуманитарный аспект кризиса, который возник в результате действий РФ. “Ведь люди страдают не только в государствах - членах ЕС, но и в Украине, поставки газа в которую также были прекращены в одностороннем порядке со стороны РФ с 1 января 2009 года”, - сказал он. Вице-премьер-министр отметил, что позиция правительства Украины является прозрачной и последовательной и базируется на положениях соответствующего Меморандума, подписанного руководителями правительств Украины и РФ в октябре 2008 года.

Г.НЕМЫРЯ отдельно отметил, что в Меморандуме речь идет о двух ключевых аспектах: переход в течение трех лет к экономически обоснованным ценам на газ и транзитным ставкам, а также установление прямых контрактов между субъектами хозяйствования двух государств без каких-либо посредников.

В свою очередь Президент Европарламента назвал очень серьезной ситуацию, которая возникла с поставками газа в Европу. “Это очень серьезная ситуация. Проблема должна быть решена, но ЕС не должен быть жертвой”, - сказал Х.-Г. ПЕТТЕРИНГ.

Президент Европарламента призвал ВАТ “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины” как можно скорее прийти к пониманию. “Соответствующие международные договоренности должны выполняться”, - подчеркнул Х.-Г. ПЕТТЕРИНГ.