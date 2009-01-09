ЕС направит сегодня в Украину экспертов

Европейский Союз принял предложение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о направлении в Украину экспертов, которые изучат причины срыва поставок российского природного газа в страны ЕС, и установят, кто несет за это ответственность.

Об этом заявил Еврокомиссар по энергетическим вопросам Андрис ПИБАЛГС во время телефонного разговора с премьер-министром Украины, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, напомнив, что в среду Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к Президенту Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и Канцлеру Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ с просьбой поддержать ее инициативу о направлении в Украину технических экспертов ЕС.

По данным Кабмина, технические эксперты ЕС прибудут в Украину в пятницу, 9 января.

Между тем, по сообщению из правительства, из-за отказа российской стороны сегодня не состоялась трехсторонняя встреча с участием европейского комиссара по энергетическим вопросам А.ПИБАЛГСА, председателя НАК „Нафтогаз Украины” Олега ДУБИНЫ и председателя РАО „Газпром” Алексея МИЛЛЕРА, где должны были выяснить обстоятельства срыва поставок российского газа в страны ЕС.

Украинская сторона в Брюсселе была представлена на уровне министров, руководителя НАК „Нафтогаз” О.ДУБИНЫ и технических экспертов.

Как сообщает управление, Ю.ТИМОШЕНКО также провела телефонный разговор с премьером Польше Дональдом ТУСКОМ, который отбывал в Братиславу на встречу с лидерами стран Вышеградской четверки и Президентом Еврокомиссии Ж.БАРРОЗУ. Ю.ТИМОШЕНКО и Д.ТУСК договорились, что на этой встрече польский премьер затронет вопрос о конфликтной ситуации вокруг поставок российского газа в Европу.