Кличко рассказал, на сколько Киеву хватит запасов угля

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, запас угля на ТЭЦ ООО "Еврореконструкция" на сегодня составляет 25 тысяч тонн.

"В нормальном режиме работы, не экономя, этого хватит почти на месяц", – сказал мэр Киева.

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В то же время, столичный голова из-за сложной ситуации в энергетике в стране поручил перевести ТЭЦ в экономный режим работы. В частности, задействованы паровые котлы, которые работают на угле и водогрейные котлы, которые работают на природном газе.

"В таком режиме тех запасов угля, которые есть, хватит на 50 дней. Киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для города нет. Ситуация под контролем. Не нужно паниковать и распространять слухи", – заверил Кличко.