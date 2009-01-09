Транзит газа через Украину должен идти цивилизованным путем

Транзит российского газа через территорию Украины в Европу должен осуществляться на цивилизованных рыночных принципах в соответствии с нормами международного права, заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

Как передает РИА «Новости», вчера на встрече с иностранными журналистами на вопрос о механизме решения ситуации с транзитом российского газа, В.ПУТИН сказал, что этот механизм очень прост.

"Механизм очень простой - контракт на транзит. Повторю, этот контракт подчинен шведскому праву", - отметил премьер РФ.

По его словам, в случае каких-либо проблем стороны должны будут обращаться в Стокгольмский арбитражный суд.

"Это самый цивилизованный путь", - добавил В.ПУТИН.

По его словам, Россия многократно инициировала переговорный процесс с Украиной. При этом он сказал, что этот процесс был прекращен именно Украиной.

"Если бы сегодня подписали (контракт), завтра газ бы был", - сказал В.ПУТИН.

Отвечая на вопрос иностранных журналистов о том, какая, на его взгляд, должна быть цена, российский премьер заметил, что "это коммерческий вопрос".

"Цена должна быть рыночной, это очевидно", - добавил он.

Премьер-министр считает бесперспективными попытки Украины решить ситуацию с транзитом российского газа путем национального законодательства.

"К сожалению, наши украинские партнеры, несмотря на подписанные документы (о транзите газа), в этот суд (Стокгольмский арбитражный суд) не идут. В нарушение всех обязательств, международных правил, они обратились в Киевский суд. Он принял решение о запрете транзита российского газа по украинской территории. Если мы так и дальше "цивилизованно" будем функционировать, то порядка здесь никакого не будет", - заявил В.ПУТИН.

Отвечая на вопрос о том, почему Россия продает Беларуси газ по более низкой цене, чем она предлагает Украине, В.ПУТИН пояснил, что это вызвано двумя причинами.

Во-первых, напомнил российский премьер, Россия приобрела в Беларуси 50% ее газотранспортной сети. "Это форма расчетов", - пояснил он.

Во-вторых, сказал В.ПУТИН, в цене на газ для Беларуси не учитываются таможенные пошлины, поскольку у двух стран существует особый экономический режим в торговле.

В то же время В.ПУТИН с сожалением отметил, что в Украине принят закон, который запрещает продажу и аренду национальной газотранспортной системы.