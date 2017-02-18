Суд восстановил в должности руководителя госконцерна "Ядерное топливо" Амосову, уволенную правительством Азарова

Решением суда от 15.02.2017 г. признаны незаконными и отменены распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 июля 2013 г. №470-р «Об освобождении Амосовой Т.В. с должности генерального директора Государственного концерна «Ядерное топливо», а также соответствующие приказы Министерства энергетики и угольной промышленности №90-к/к от 03.07.2013 г. и приказ и.о. гендиректора концерна № 61-к от 08.07.2013 г.

Таким образом, Татьяна Амосова восстановлена ​​в должности генерального директора Государственного концерна «Ядерное топливо». Также суд обязал госконцерн выплатить ей заработную плату и материальную компенсацию за причиненный ущерб.

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Об увольнении с должности гендиректора госконцерна "Ядерное топливо" Татьяны Амосовой в июле 2013-го года сообщила министр Кабинета министров Елена Лукаш, передает УНИАН. По ее словам, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства под руководством Николая Азарова.

Основной целью деятельности Концерна является создание производства ядерного топлива. Он образован для усовершенствования управления атомно-промышленным комплексом, развития уранового и циркониевого производства, создание производства элементов собственного ядерного топлива и мощностей по фабрикации тепловыделяющих сборок и тому подобное. Сейчас контроль за деятельностью Концерна «Ядерное топливо» осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.