Мониторинг транзита газа без участия Газпрома неприемлем

"Газпром" считает неприемлемой систему мониторинга транзита газа без участия холдинга, которую предлагает украинская сторона.

Об этом заявил заместитель главы "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает РИА «Новости».

"Такая система мониторинга без участия "Газпрома" и российского министерства энергетики неприемлема. Это наш газ. Мы должны знать, как он поступает в украинскую систему, как он там распределяется, и как он поступает европейским потребителям", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Брюсселе был подписан протокол между Европейской Комиссией и Украиной относительно присутствия европейских наблюдателей на объектах газотранспортной системы Украины, которые обеспечивают транзит газа через украинскую территорию.