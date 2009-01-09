Мониторинг транзита газа без участия Газпрома неприемлем
Заявляет Газпром
"Газпром" считает неприемлемой систему мониторинга транзита газа без участия холдинга, которую предлагает украинская сторона.
Об этом заявил заместитель главы "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает РИА «Новости».
"Такая система мониторинга без участия "Газпрома" и российского министерства энергетики неприемлема. Это наш газ. Мы должны знать, как он поступает в украинскую систему, как он там распределяется, и как он поступает европейским потребителям", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.
Как сообщал УНИАН, 8 января в Брюсселе был подписан протокол между Европейской Комиссией и Украиной относительно присутствия европейских наблюдателей на объектах газотранспортной системы Украины, которые обеспечивают транзит газа через украинскую территорию.