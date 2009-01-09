ЕС усилит энергетическую безопасность

Европейский Союз заявляет о намерении усилить энергетическую безопасность.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении ЕС, распространенном вечером 8 января.

«Нынешняя ситуация, вызванная прекращением поставок газа из России через Украину, создает серьезные проблемы для ряда стран ЕС... Это недопустимо для Европейского Союза видеть своих граждан и предприятия страдающими от недостатка газа из-за неуважения обеих стран-партнеров к контрактным обязательствам”, - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что энергетическая безопасность остается приоритетом для ЕС, а следовательно, ЕС должен ускорить работу над рядом инициатив, выдвинутых во время саммита ЕС в октябре 2008 года, относительно усиления энергетической безопасности. При этом особое внимание нужно уделить созданию соединений между странами-поставщиками и странами-транзитерами, усилению прозрачности, созданию кризисных механизмов для противодействия временным отключениям.

В заявлении отмечается, что тема энергетической безопасности станет одной из главных в повестке дня ближайшего заседания Совета министров ЕС и саммита ЕС весной этого году.

Относительно российско-украинского газового конфликта в документе выражается надежда на скорейшее решение ситуации.

«ЕС призывает обе стороны принять независимый мониторинг прокачки газа через газопроводы», - подчеркивается в документе.

Кроме того, в заявлении отмечается, что 12 января в Брюсселе состоится чрезвычайное заседание Совета министров по вопросам энергетики ЕС для оценки ситуации.