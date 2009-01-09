Нефть в Нью-Йорке еще подешевела
09:23, 09 января 2009Энергетика
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Цена упала ниже 42 долл.
Цена на нефть 8 января снова упала под давлением новых признаков ослабления американской экономики, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.
Трейдеры опасаются, что проблемы в экономике США приведут к дальнейшему сокращению спроса на энергоресурсы.
По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на 0,93 долл., или на 2,2%, до 41,70 долл. за баррель.
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