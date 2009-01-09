”Газпром” возобновит поставки газа через Украину за 24 часа

Возобновление поставок газа может занять от 12 до 24 часов, "если не произойдет сбоя в системе", об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявил зампредправления "Газпрома", глава "Газпромэкспорта" Александр Медведев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы еще раз призвали Европейскую комиссию оказать все возможное влияние на украинскую сторону, чтоб механизм (независимого международного мониторинга) был запущен", - сказал он.

"Как только договоренность будет оформлена, поток нашего газа, предназначенный европейским потребителям, в полном объеме может достичь их", - добавил Александр Медведев.

Он отметил, что основная причина разногласий по организации мониторинга связана с тем, что "Газпром" предлагает принцип многостороннего контроля, а его коллеги - двустороннего.

"Несмотря на то, что европейская комиссия на всех уровнях эту идею поддержала, и мы со своей стороны даже подписали протокол, который закрепляет принципы многостороннего контроля, вечером мы столкнулись с тем, что вместо этого нам предлагается система двустороннего мониторинга без участия "Газпрома", европейских покупателей и технических экспертов", - сказал он.

Подобная система "без участия "Газпрома" и российского министерства энергетики неприемлема", - подчеркнул он. "Это наш газ, мы должны знать, как он поступает в Украину, распределяется и поступает европейским потребителям", - отметил Медведев. Тем более, что президент Украины Виктор Ющенко "публично согласился с такой системой", - добавил представитель "Газпрома".

Ранее в четверг Украина и Европейская комиссия подписали письмо о направлении европейских наблюдателей с целью мониторинга транзита российского газа через украинскую территорию.

"Сегодня был подписано соответствующее письмо между Европейской комиссией и правительством Украины, которое определяет, что с целью содействия транзиту природного газа, который поставляется "Газпромом" потребителям в ЕС, правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" приглашают наблюдателей ЕС с целью мониторинга транзита газа по территории Украины", - заявил в четверг один из подписавших документ вице-премьер Украины Григорий Немыря агентству "Интерфакс-Украина".

Под письмом стоят три подписи: от правительства Украины - вице- премьера Немыри, от Европейской комиссии - европейского комиссара по вопросам энергетики Андриса Пиебалгса, от "Нафтогаз Украины" - главы правления компании Олега Дубины.