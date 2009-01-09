Украина обеспечит прозрачную процедуру поставки газа в Европу

В Украине надеются, что по результатам возобновленных переговоров с российской стороной в ближайшей перспективе удастся обеспечить прозрачную и прогнозируемую процедуру поставок природного газа европейским потребителям.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины по поводу заявления ЕС относительно украинско-российской проблемы и энергетической безопасности. (Евросоюз возлагает ответственность за ситуацию в газовой сфере на обе стороны конфликта, считая недостаточными усилия Украины и России для его решения – УНИАН).

Украина заявляет, что достижение договоренностей с Российской Федерацией на долгосрочных и взаимовыгодных условиях полностью отвечает интересам всех сторон. “Мы разделяем настояние Евросоюза о необходимости достижения договоренностей, которые бы базировались на международно признанных принципах”, - отмечается в заявлении.

В МИД также подчеркнули, что в Украине положительно оценивают готовность ЕС практически приобщиться к урегулированию ситуации с поставками российского природного газа по территории Украины европейским потребителям.

“Украина осознает ответственность за обеспечение бесперебойного транзита газа по своей территории. Однако именно российская сторона, которая полностью прекратила подачу газа, сделала невозможным его транспортировку потребителям. Россия пытается подорвать репутацию Украины как надежного транзитера энергоносителей”, - отмечается в заявлении.

МИД Украины констатирует, что созданная российской стороной проблема приобрела серьезное гуманитарное измерение во многих зависимых от поставок российского газа странах.

Как напоминают во внешнеполитическом ведомстве, Президент и премьер-министр Украины в обращении от 7 января 2009 года к руководству Европейской Комиссии подчеркнули, что Украина готова осуществить все необходимое для обеспечения транзита газа европейским потребителям, даже при отсутствии соответствующих соглашений с российскими партнерами.

Также в МИД приветствуют готовность представителей Европейской Комиссии прибыть в Украину и Россию для безотлагательного получения объективной информации относительно реального состояния дел по газовым вопросам.

“Последующее присоединение Украины к Договору об Энергетическом Содружестве свидетельствует о нашем стремлении действовать по нормам и правилам Европейского Союза в сфере энергетики. Совместными усилиями мы сможем сделать невозможным возникновение кризисных ситуаций в будущем”, - подчеркивается в заявлении.