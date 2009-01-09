ЕС сделает все возможное для урегулирования газовой проблемы

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ подтверждает намерение Европейского Союза сделать все возможное для быстрейшего урегулирования газовой проблемы.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом председатель Еврокомиссии сказал во время телефонного разговора с главой Украинского государства Виктором ЮЩЕНКО 8 января.

Ж.БАРРОЗУ проинформировал В.ЮЩЕНКО о результатах консультации с представителями украинской и российской сторон, которые состоялись 8 января в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО подтвердил готовность украинской стороны немедленно возобновить транзит российского газа, как только будет возобновлено снабжение из территории РФ.

Председатель Еврокомиссии выразил благодарность Президенту Украины за готовность принять наблюдателей на транзитных пунктах и подтвердил намерение Евросоюза сделать все возможное для скорейшего урегулирования ситуации.

Ж.БАРРОЗУ высоко оценил личную роль Президента Украины и взвешенность позиции украинской стороны в разрешении сложившейся ситуации и выразил надежду, что уже в ближайшее время при участии ЕС будут найдены пути решения проблемы.