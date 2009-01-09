ЕС, Киев и Москва договорились о ”газовых наблюдателях”

Соглашение по мониторингу транзита газа по территории Украины достигнуто, сообщает пресс-служба исполнительной власти Евросоюза.

"Соглашение по деталям мониторинговой миссии теперь достигнуто. На данный момент императивом является то, чтобы газ начал поступать в Европейский Союз без какой-либо дальнейшей задержки", - говорится в пресс-релизе, передает РИА Новости.

Согласно протоколу, комиссия должна быть сформирована из представителей Министерства энергетики России, Министерства топлива и энергетики Украины, представителей ЕК и производителей, покупателей и перевозчиков газа и независимых экспертов.

Функциями и задачами комиссии являются контроль за исполнением контрактных обязательств по транзиту природного газа через территорию Украины, мониторинг технического состояния ГТС Украины, включая подземные запасы газа, находящиеся на территории страны, а также рассмотрение других вопросов и составление рекомендаций и предложений по оптимизации транзита природного газа через территорию Украины.

После того, как накануне в Брюсселе стороны не смогли прийти к соглашению, Еврокомиссия в четверг вечером и в пятницу утром контактировала с российской и украинской сторонами, отмечается в документе.

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, со своей стороны, переговорил с президентом Украины Виктором Ющенко, а еврокомиссар по энергетике Андрис Пибалгс - с представителями российской стороны, говорится в пресс-релизе.

В пятницу в Украину отбывает миссия европейских наблюдателей для мониторинга транзита газа из России через украинскую территорию. Договоренность об этом была достигнута Еврокомиссией и правительством Украины в четверг.