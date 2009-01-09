”Газпром” выступает за свободный доступ экспертов к ГТС Украины

Международная экспертная комиссия по контролю за транзитом природного газа через Украину должна иметь право свободного доступа к документации и объектам газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также к подземным запасам газа, говорится в публикуемом "Газпромом" протоколе о создании комиссии, передает РИА Новости.

Ранее Киев настаивал на участии в организации мониторинга только украинской стороны и Европейской Комиссии (ЕК).

Согласно протоколу, комиссия должна быть сформирована из представителей Министерства энергетики России, Министерства топлива и энергетики Украины, представителей ЕК и производителей, покупателей и перевозчиков газа и независимых экспертов.

"Каждая сторона назначает одного представителя со своей стороны в состав комиссии и уведомляет другие стороны об этом назначении", - отмечается в документе.

Функциями и задачами комиссии являются контроль за исполнением контрактных обязательств по транзиту природного газа через территорию Украины, мониторинг технического состояния ГТС Украины, включая подземные запасы газа, находящиеся на территории страны, а также рассмотрение других вопросов и составление рекомендаций и предложений по оптимизации транзита природного газа через территорию Украины.

"Комиссия и ее представители наделяются, согласно этому соглашению, полномочиями, необходимыми для исполнения указанных выше целей, функций и задач, включая также и право свободного доступа к документации и объектам ГТС Украины, а также и к подземным запасам газа", - говорится в документе.

Делегация "Газпрома" во главе с председателем правления Алексеем МИЛЛЕРОМ побывала накануне в Брюсселе.

А.МИЛЛЕР проинформировал руководство Евросоюза и Еврокомиссии о сложившейся кризисной ситуации с транзитом российского газа по территории Украины в Европу и о причинах, вызвавших кризис.

Основным вопросом, который обсуждали на встречах, стал комплекс мер для возобновления транспортировки российского газа по территории Украины в кратчайшие сроки. Была достигнута принципиальная договоренность о создании многостороннего комитета независимых наблюдателей для работы на газоизмерительных узлах ГТС Украины.

"Как только международные наблюдатели появятся на объектах украинской газотранспортной системы, Украина должна незамедлительно возобновить транзит российского газа в Европу", - заявил А.МИЛЛЕР.

Председатель правления холдинга подчеркнул, что привлечение независимых наблюдателей позволит в полном объеме обеспечить поставки газа в Европу.

"Мы обратились к компаниям, которые потребляют российский газ, с предложением об их участии в работе международного комитета независимых наблюдателей. Получено подтверждение от десяти компаний", - приводятся слова А.МИЛЛЕРА в сообщении "Газпрома".

Он заверил, что "Газпром" принимает все меры для скорейшего разрешения кризисной ситуации с транзитом российского газа по территории Украины. "Мы призываем всех участников процесса, согласовать позиции в кратчайшие сроки и принять все меры для восстановления поставок газа в Европу", - сказал А.МИЛЛЕР.

"Газпром" уже подал иск в Арбитражный суд Стокгольма в связи с невыполнением украинской стороной действующего контракта на транзит газа.

"В соответствии с данным контрактом - а он подчинен шведскому праву, - в случае возникновения спора он должен рассматриваться в Арбитражном суде в Стокгольме. В рамках этого контракта "Газпром" подал иск в Арбитражный суд Стокгольма и просит суд в максимально короткие сроки принять обеспечительные меры, запрещающие "Нафтогазу Украины" любые действия, направленные на сокращение транзита российского газа в Европу", - сообщил накануне премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на встрече с иностранными журналистами.

Соглашение по мониторингу транзита газа по территории Украины достигнуто, говорится в поступившем в пятницу в РИА Новости сообщении пресс-службы исполнительной власти Евросоюза.

"Соглашение по деталям мониторинговой миссии теперь достигнуто. На данный момент императивом является то, чтобы газ начал поступать в Европейский Союз без какой-либо дальнейшей задержки", - говорится в пресс-релизе.

После того, как накануне в Брюсселе стороны не смогли прийти к соглашению, Еврокомиссия в четверг вечером и в пятницу утром контактировала с российской и украинской сторонами, отмечается в документе.

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, со своей стороны, провел переговоры с Президентом Украины Виктором Ющенко, а еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс - с представителями российской стороны, говорится в пресс-релизе.

В пятницу в Украину отбывает миссия европейских наблюдателей для мониторинга транзита газа из России через украинскую территорию. Договоренность об этом была достигнута Еврокомиссией и правительством Украины в четверг.