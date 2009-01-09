Наблюдатели смогут работать на газоизмерительных станциях России

"Газпром" в случае создания многосторонней комиссии по мониторингу транзита газа через Украину предоставит возможность для работы наблюдателей на газоизмерительных станциях в России по украинской границе, заявил председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщает РИА Новости.

"В случае создания многосторонней комиссии по мониторингу транзита газа через территорию Украины "Газпром", конечно же, предоставит возможность для работы наблюдателей комиссии на газоизмерительных станциях в России по украинской границе", - приводятся слова Миллера в заявлении, распространенном в пятницу управлением информации "Газпрома".

Согласно протоколу, международная экспертная комиссия должна иметь право свободного доступа к документации и объектам газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также к подземным запасам газа.

Документ также предусматривает, что комиссия должна быть сформирована из представителей Министерства энергетики России, Министерства топлива и энергетики Украины, представителей ЕК и производителей, покупателей и перевозчиков газа и независимых экспертов.