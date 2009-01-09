”Нафтогаз” согласен на присутствие российских наблюдателей

НАК "Нафтогаз Украины" согласна на присутствие российских наблюдателей на украинской территории, что было ранее одним из спорных моментов в переговорах о мониторинге транзита газа из РФ в ЕС через Украину, заявил пресс-секретарь компании Валентин Землянский, передает РИА Новости.

"Мы заявляем о том, что мы не против присутствия наблюдателей из "Газпрома", - цитирует пресс-секретаря агентство Франс Пресс.

"Главное, чтобы их (наблюдателей) присутствие было на законном основании, и они имели мандат либо от президента, либо от премьер-министра России", - заявил Землянский.

Соглашение по мониторингу транзита газа по территории Украины было достигнуто представителями России, Украины и Евросоюза в пятницу.

"Соглашение по деталям мониторинговой миссии теперь достигнуто. На данный момент императивом является то, чтобы газ начал поступать в Европейский Союз без какой-либо дальнейшей задержки", - говорится в пресс-релизе исполнительной власти Евросоюза.

После того, как накануне в Брюсселе стороны не смогли прийти к соглашению, Еврокомиссия (ЕК) в четверг вечером и в пятницу утром контактировала с российской и украинской сторонами.

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, со своей стороны, переговорил с президентом Украины Виктором Ющенко, а еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс - с представителями российской стороны, говорится в пресс-релизе.

В пятницу на Украину отбывает миссия европейских наблюдателей для мониторинга транзита газа из России через украинскую территорию. Договоренность об этом была достигнута Еврокомиссией и правительством Украины в четверг.

Согласно протоколу, комиссия должна иметь право свободного доступа к документации и объектам газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также к подземным запасам газа.

Документ предусматривает, что комиссия должна быть сформирована из представителей министерства энергетики России, министерства топлива и энергетики Украины, представителей ЕК и производителей, покупателей и перевозчиков газа и независимых экспертов.