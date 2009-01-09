Газ в Украину не поставляется

Заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Владимир ТРИКОЛИЧ заявляет, что ситуация с поставками газа на сегодняшний момент не изменилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Ситуация не изменилась, пока на входе газа нет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 января в 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки.

7 января в 07.44 Россия, согласно сообщению «Нафтогаза», полностью прекратила транзит газа через Украину. Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в прекращении работы компрессорных станций для транзита газа.