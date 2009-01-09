”Нафтогаз” и ”Газпром” продолжают переговоры в Москве

Председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА и председатель правления РАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР в настоящее время продолжают переговоры в Москве по вопросам поставок и транзита газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Владимир ТРИКОЛИЧ сегодня в Киеве.

«Переговоры в Москве идут», - сказал он.

Также он добавил, что в случае повышения цены на газ для Украины стоимость транзита также будет повышена. «60% стоимости транзита - это топливный газ, и чем выше цена газа, тем выше ставка транзита», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по мнению российского премьера Владимира ПУТИНА, рыночной транзитной ставкой сегодня является 3-4 доллара, а рыночной ценой за газ является 470 долл. в первом квартале 2009 года. По такой средней цене, заявил он, получают газ в первом квартале этого года страны, сопредельные с Украиной.