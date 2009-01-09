Документ о транзите газа через Украину будет подписан сегодня

Документ о создании международного механизма обеспечения транзита российского газа через Украину будет подписан в течение пятницы, после этого поставки возобновятся, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи, сообщает РИА Новости.

"Мы рассчитываем, что в течение сегодняшнего дня будет подписан протокол о создании международного независимого механизма об обеспечении транзита российского газа через территорию Украины, и буквально сразу возобновим поставки", - сказал Миллер.

При этом президент России Дмитрий Медведев поручил "Газпрому" работать с украинской стороной по газу только после подписания необходимых документов.

"Естественно, мы заинтересованы, чтобы транзит газа был возобновлен как можно быстрее. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы вы руководствовались при решении этой задачи одним моим поручением: все эти действия можно делать только после подписания документа", - сказал Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

При этом президент отметил, что "воровство другим образом мы никогда не остановим". Он также подчеркнул, что "никакой веры к украинской стороне, к сожалению, не осталось".

Как заявил Миллер, в международный комитет по транзиту газа войдут представители "Газпрома", "Нафтогаза Украины", министерств энергетики России и Украины, и ЕС.

Несколькими часами ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил Би-би-си, что проблема участия российских экспертов в мониторинге газового транзита через Украину в Европу пока не решена.

По данным Куприянова, украинская сторона была по-прежнему готова принять на своей территории только европейских наблюдателей.

Однако, как сообщает агенство ИТАР-ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Андриса Пиебалгса, в одобренный Еврокомиссией список наблюдателей включены несколько представителей России.

Информированный источник в украинском правительстве сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС в Киеве, что Украина не будет возражать против присутствия россиян в составе миссии ЕС, и согласится с любым списком наблюдателей, который предложит Пиебалгс.

Ранее представитель компании "Нафтогаз Украины" заявил корреспонденту Би-би-си в Киеве, что украинская сторона согласилась сотрудничать с представителями "Газпрома".

По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, российский газовый монополист допустит европейских наблюдателей на свои станции по украинской границе.

Вопрос о составе наблюдательной комиссии является главным камнем преткновения для возобновления поставок топлива в Европу.