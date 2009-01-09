Нафтогаз: Население Украины полностью обеспечено газом

Предприятия темплокоммунэнерго (ТКЭ) и население продолжают получать газ в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Владимир ТРИКОЛИЧ сегодня в Киеве.

«Имеем полное количество газа для теплоэнергетики и приготовления пищи… У всех облгазов давление нормальное», - сказал В. ТРИКОЛИЧ. При этом он отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» обратилась ко всем потребителям с просьбой найти возможность экономить газ.

«Хотел бы подтвердить, что газ есть в достаточном количестве», - добавил он.

Также В.ТРИКОЛИЧ отметил, что «в Киеве достаточно объемов газа для выработки тепла и горячей воды. У меня нет объяснения, почему в одной части города тепло, когда люди открывают форточки, а в другой недостаточно». По его словам, в то же время растет задолженность "Киевэнерго" за потребленный газ примерно на 15 млн. грн. в день, и общий долг на сегодня составляет уже около 650 млн. грн. «Несмотря на это, мы бесперебойно подаем газ всем предприятиям», - сказал он.

Также зампредправления НАК в очередной раз отметил, что Украина сможет продержаться без внешних поставок газа до конца отопительного периода. «Надеюсь, нам удастся стабильно работать долгое время», - сказал он.

Владимир ТРИКОЛИЧ отметил, что такие гарантии НАК «Нафтогаз Украины» дает независимо от того, каков будет результат переговоров по поставкам газа в Украину.

В.ТРИКОЛИЧ подчеркнул, что в газовых хранилищах находятся достаточные объемы газа для обеспечения теплоснабжения населения.

«Мы гарантируем (поставки газа для нужд населения - УНИАН) на весь отопительный период», - подчеркнул он.

Говоря конкретно о Киеве, В.ТРИКОЛИЧ сказал: «В Киеве достаточно объемов газа для выработки тепла и горячей воды. Если что-то происходит, пожалуйста, обращайтесь к предприятиям, которые занимаются этим профессионально – значит, там срабатывает человеческий фактор. И у меня нет объяснений, почему в одной части Киева тепло и нужно форточки открывать, а в другой прохладно – это не к нам, обращайтесь к тем службам, которые работают в Киеве и не привязывайте это к режиму работы газотранспортной системы».

При этом он отметил, что долг Киева за газ растет каждый день на 15 млн. грн. и на сегодняшний день превысил 650 млн. грн.

«Киевэнерго» не платит, однако мы бесперебойно подаем газ», - сказал В.ТРИКОЛИЧ.