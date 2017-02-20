В условиях дефицита угля атомщики установили 13-летный рекорд по производству электроэнергии

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» 18 февраля 2017 года произвела рекордное количество электроэнергии за последние 13 лет – 302,9 млн кВт-ч. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Атомные электростанции Украины 18 февраля 2017 года выработали 302,93 млн кВт-ч электроэнергии. Аналогичный показатель дневного производства достигался лишь в 2004 году после запуска энергоблоков №2 Хмельницкой АЭС и №4 Ривненской АЭС», - сообщили в пресс-службе, добавив, что коэффициент использования установленной мощности в этот день составил 91,2%.

Также отмечается, что 19 февраля системные ограничения составляли 805 МВт, из-за чего недовыработка электроэнергии достигла 18,94 млн кВт-ч при дневном производстве 289,34 млн кВт-ч.

По информации пресс-службы, 20 февраля атомные станции работают с нагрузкой 11,9 тыс. МВт, а балансовые ограничения составляют 1005 МВт.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Петро Порошенко заявил, что доля атомной энергии в общем энергобалансе страны на фоне блокады поставок угля-антрацита с неподконтрольной территории Донбасса выросла до 60% с 47%.

В среду, 15 февраля, Кабмин на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые позволили бы войти в режим экономии угля антрацитовой группы.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.