Миллер говорит, что прогресса нет

Прогресса в переговорах по поставкам газа Украине пока нет, заявил в пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает РИА Новости.

"Прогресса в переговорах с нашими украинскими коллегами по поставкам газа пока нет. Возобновились переговоры, но складывается впечатление, что у украинских переговорщиков нет никакого мандата, никаких полномочий по уровню цены на 2009 год и объемам закупки газа. Переговоры практически идут впустую", - сказал Миллер, отвечая на вопрос президента РФ Дмитрия Медведева о том, выдвинул ли Киев какие-либо предложения.

Глава "Газпрома" подчеркнул, что никакой готовности у украинской стороны к подписанию контракта нет.