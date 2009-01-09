Президент РФ: Украина завышает цены на газ для своих потребителей

Украина продавала потребителям российский газ по завышенной вдвое цене, разница оседала в неизвестных структурах. С такими обвинениями выступил в пятницу президент России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

"В прошлом году, когда мы поставляли газ украинским потребителям по 179,5 доллара, этот же самый газ украинский потребитель получал по цене 320 долларов за тысячу кубометров. И вся эта маржа оседала в карманах структур, которые нам неизвестны, которые, по всей вероятности, выражают чьи-то коррупционные интересы", - заявил Д.Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, подчеркнув, что украинские потребители должны знать о том, что российский монополист поставлял газ по одной цене, а фактически им продавался газ по двойной цене.

Он предположил, что "деньги от этих сделок использовались для достижения политических целей или для решения личных проблем", - сообщает Би-би-си.

Медведев не назвал имена людей или компаний, которые, по его мнению, могли вести такой "недобросовестный бизнес.

Между тем до сих пор у многих наблюдателей вызывала вопросы компания RosUkrEnergo - посредник, через которого российский газ продавался на Украину.

RosUkrEnergo появилась в российско-украинской газовой торговле в конце 2004 году. Позже "Газпром" под угрозой официального расследования со стороны Минюста США был вынужден напрямую стать владельцем 50% доли в компании и раскрыть данные о своих украинских партнерах - ими оказался украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

2 октября 2008 года главы правительств России и Украины подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" с 1 января 2009 года.

Условием выполнения положений меморандума является полное погашение компанией "Нафтогаз Украины" всей имеющейся задолженности за поставленный газ.