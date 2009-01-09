Европейские наблюдатели прибывают в Киев

Первая группа наблюдателей ЕС уже в течение ближайших часов вылетит в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссара по энергетике Ферран Тарадельяс Эспуни, сообщает "Эхо Москвы".

По его словам, специалисты уже сегодня смогут приступить к мониторингу на объектах украинской газотранспортной системы.

Польша направляет семерых экспертов для мониторинга транзита газа на российско-украинской границе, сообщает Польское радио в пятницу. В группе экспертов - два представителя польской газовой компании Gaz-System, сообщает РИА Новости.

Эксперт чешской газовой компании RWE Transgas вылетел в Киев, где будет участвовать в мониторинге транзита газа на российско-украинской границе, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь RWE Transgas Мартин Халупский.

"Наш представитель вылетел в Украину", - сказал пресс-секретарь чешской газовой компании.

С 1 января Чехия председательствует в Евросоюзе.