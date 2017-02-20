Ремонтники починили питающие Авдеевку линии электропередач

Об этом вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко доложил президенту Украины Петру Порошенко, сообщает в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Читайте такжеПод Авдеевкой произошел бой: оккупанты пыталась тайно зайти во фланг передовых позиций ВСУ – Тимчук

"Линии электропередач к Авдеевке починили. Об этом президенту только что доложил вице-премьер Геннадий Зубко", - написал Цеголко.

Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook сообщил, что электроснабжение могут восстановить уже в ближайшее время: "Сейчас идет технологическая проверка на подстанциях. Если все будет хорошо - через час будет возобновлена подача электроэнергии на Авдеевку".

По информации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, опубликованной на странице ведомства в Facebook, "по состоянию на 9.00 в Авдеевке теплоснабжение осуществляется в штатном режиме, вода подается из резервуара по графику, электроснабжение отсутствует".

Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля из-за обстрелов со стороны боевиков были повреждены высоковольтные линии электропередач, вследствие чего Авдеевка осталась без электроснабжения. Впоследствии было согласовано прекращение огня с обеих сторон и направлены бригады для ремонта высоковольтных линий.

19 февраля ремонтной бригадой восстановлено поврежденную воздушную линию электропередач на контролируемой территории. При этом в ГСЧС добавили, что продолжаются переговоры по восстановлению поврежденной ЛЭП на неподконтрольной территории.

Позже в штабе АТО сообщили, что украинская сторона в СЦКК готовит заявку об установлении режима "тишины" на 20 февраля с целью завершения ремонтных работ на линии электропередач и восстановления электроснабжения Авдеевки.