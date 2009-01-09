Киев задолжал Киевэнерго 290 млн.грн.

АК “Киевэнерго” не получила до этого времени 290 млн. грн. из бюджета столицы на погашение разницы между действующими тарифами на жилищно-коммунальные услуги и их себестоимостью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Так, отвечая на вопрос, перечислил ли город всю необходимую субвенцию компании “Киевэнерго” на погашение разницы в тарифах, он сказал: “Разница по тарифам приблизительно 290 млн. грн. осталась с прошлого года. Но 420 млн. грн. мы перечислили компании за год. У нас не было долгов за газ до 1 октября 2008 г. У нас долг появился за октябрь, ноябрь, декабрь”.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2008 г. АК “Киевэнерго” прекратила горячее водоснабжение административных зданий, жилых домов зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 из-за снижения поставок газа ДК “Газ Украины”, перед которой компания имела многомиллионный долг по газу.

В компании объяснили, что к таким шагам привело отсутствие денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы между экономически обоснованными расходами на производство и тарифом на тепловую энергию.

Утром 14 декабря "Киевэнерго" возобновило горячее водоснабжение, поскольку ДК "Газ Украины" повысила давление газа на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Как заверяли в КГГА, по состоянию на 25 декабря 2008 г. из городского бюджета профинансирована теплопоснабжающим предприятиям субвенция на сумму 394,813 млн. грн. Эта сумма предназначена для возмещения потерь, связанных с реализацией тепловой энергии для населения по тарифам, ниже экономически обоснованных расходов на ее производство, транспортировку и снабжение.

Как отмечалось в сообщении КГГА, энергокомпании города почти полностью – на 89,2% – рассчитались за потребленный на протяжении 11 месяцев 2008 года природный газ.

3 января 2009 года председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил, что долг “Киевэнерго” в сумме приблизительно 800 млн. грн. остается непогашенным, однако и этой организации подача газа не ограничивается.