Миллер: ”Нафтогаз” наконец-то вошел в переговорное русло

НАК "Нафтогаз Украины" наконец-то вошел в переговорное русло, ОАО "Газпром" надеется, что теперь работа по возобновлению транзита газа через украинскую территорию пойдет быстро и конструктивно.

Об этом заявил журналистам глава российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

"Мы видим, что "Нафтогаз Украины" наконец-то вошел в переговорное русло. Украинская сторона, в том числе, как мне представляется, под давлением Евросоюза, приняла предложение о создании международной многосторонней мониторинговой комиссии в составе представителей "Газпрома", "Нафтогаза Украины", минэнерго России и Украины, представителей компаний - получателей российского газа в Европе и независимой мониторинговой организации", - сказал А.МИЛЛЕР.

"Надеемся, что теперь работа пойдет быстро и конструктивно и украинская сторона будет придерживаться достигнутых пока на словах договоренностей", - добавил глава "Газпрома".

А.МИЛЛЕР подчеркнул, что как только документ будет подписан, а наблюдатели международной многосторонней мониторинговой комиссии будут готовы к практической работе на газоизмерительных станциях Украины и России, транзит российского газа через Украину станет возможным.