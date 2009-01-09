Евросоюз решил разобраться в газовой проблеме на месте

9 декабря в Украину приехали первые эксперты Европейского Союза, которые должны установить непричастность Украины к остановке поставок природного газа в страны ЕС.

Об этом сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины.

Экспертную группу возглавил представитель Генерального директората Еврокомиссии по энергетике и транспорту Филипп КОРНЕЛИС.

Пресс-служба правительства напоминает, что 8 января с.г. в Брюсселе вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, председатель НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА и комиссар Европейской Комиссии по вопросам энергетики Адрис ПИБАЛГС подписали Совместное письмо относительно привлечения экспертов ЕС к контролю за транзитом российского газа по территории Украины в страны-члены Европейского Союза.

В письме отмечается, что наблюдатели ЕС будут осуществлять сбор данных относительно прохождения газа в соответствующих пунктах и предоставлять эту информацию структурам Европейского Союза для официальных целей. В случае обращения наблюдателей уполномоченные представители НАК “Нафтогаз Украины” будут визировать протоколы по результатам мониторинга.

В частности, в письме стороны договорились о том, что гарантируют полный и беспрепятственный доступ наблюдателей, определенных Европейской комиссией, ко всем соответствующим объектам и информации, необходимой для верификации поставок газа из России к местам назначения в Европейском Союзе, на протяжении такого срока, который будет признан необходимым.

Кроме того, достигнута договоренность, что органы украинской власти будут способствовать и ни в коем случае не препятствовать работе наблюдателей ЕС во время их пребывания в Украине.

Почти одновременно с газовыми экспертами в Украину прибыл премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

В аэропорту "Борисполь" чешского премьера встретили Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Все они выехали в Киев в одном автомобиле, где запланировано проведение переговоров в формате «трех».

Об этом журналистам, ожидающим в аэропорту «Борисполь» брифинга Ю.ТИМОШЕНКО (она должна была встречать М.ТОПОЛАНЕКА), сообщила пресс-секретарь украинского премьера Марина СОРОКА.

Пресс-секретарь отметила, что решение отправиться на переговоры в формате «трех» в Секретариат Президента Украины сразу из аэропорта «Борисполь» было принято по предложению В.ЮЩЕНКО.

Перед прилетом М.ТОПОЛАНЕКА В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО в аэропорту «Борисполе» провели непродолжительный разговор.

В ожидании результатов работы экпертов Еврокомиссии и переговоров с чешским премьером стоит лишь напомнить, что сегодня для Украины крайне важным является сохранение имиджа надежного партнера в глазах Европы.