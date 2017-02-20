"Укрэнерго" в 2016 году увеличила прибыль почти в 4 раза

Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, в 2016 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 3,7 раза – до 3,012 миллиарда гривень, говорится в сообщении компании.

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Согласно сообщению, чистый доход компании в 2016 году увеличился на 32% – до 7,174 миллиарда гривень, валовая прибыль увеличилась на 43% – до 4,989 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" в 2015 году получила 820,4 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 миллиарда гривень. Чистый доход "Укрэнерго" от передачи электроэнергии в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом на 76,4% – до 5,433 миллиарда гривень.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.