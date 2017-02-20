Запасы дефицитного антрацитового угля на ТЭС сократились на 5%

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 12 по 19 февраля текущего года сократились на 4,8% – до 802 тысяч тонн. Об этом говорится в сообщении оператора Объединенной энергетической системы Украины госкомпании "Укрэнерго".

При этом запасы угля газовой марки увеличились на 2,3% – до 704 тысяч тонн с 688 тысяч тонн.

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В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 1,6% – до 1,506 миллиона тонн.

Согласно сообщению, запасы резервного вида топлива – мазута сократились на 2% - до 37,7 тысячи тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжению углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.