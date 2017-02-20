Нехватка угля: Сумская ТЭЦ частично перешла на газ

Сумская теплоэлектроцентраль, обеспечивающая теплом большую часть областного центра, из-за нехватки угля антрацитовой группы частично перешла на работу на газе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, об этом сегодня, 20 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил директор компании "Сумытеплоэнерго" Дмитрий Васюнин.

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"Сейчас на предприятии есть 3,5 тысячи тонн угля. Для работы двух котлов этого запаса хватит на неделю, для одного – это 14 дней. Для экономии угля ТЭЦ перешла на работу на газе. Его лимитов достаточно, чтобы завершить отопительный сезон бесперебойно", – отметил чиновник.

По информации пресс-службы предприятия, использовать газ Сумская ТЭЦ начала с субботы, 18 февраля.

Напомним, Сумская теплоэлектроцентраль обеспечивает теплом около 75% населения Сум. По данным Минэнергоугля, в 2016 году Сумская ТЭЦ израсходовала 87,8 тысячи тонн дефицитного угля антрацитовой группы и 54,4 миллиона кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 15 февраля принял решение о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, что предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Вопрос целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике возник в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.