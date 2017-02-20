"Карпатыгаз" планирует остановить работу необходимого для добычи газа оборудования - "Укргазвыдобування"

Частная компания "Карпатыгаз", которая обеспечивает работу многих дожимных компрессорных станций (ДКС) согласно договору о совместной деятельности по добыче природного газа с крупнейшей государственной газодобывающей компанией "Укргазвыдобування", планирует остановить работу трех таких станций. Об этом сообщает пресс-служба "Укргазвыдобування".

"Карпатыгаз" умышленно не выполняет взятые на себя обязательства по обеспечению эффективного и прибыльного использования ДКС… В нарушение условий договора во второй половине февраля 2017 года компания намерена остановить работу Розпашнивской, Восточно-Полтавской и Летнянской ДКС, с помощью которых обеспечивается добыча природного газа", - говорится в сообщении.

Согласно информации "Укргазвыдобування", причины, по которым "Карпатыгаз" останавливает работу ДКС, а именно - отсутствие денежных средств и материалов для обеспечения работы этих станций, являются надуманными и не отвечают действительности.

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"Карпатыгаз" запланировано осуществляет остановку ДКС вместо того, чтобы обеспечить выполнение обязанностей, взятых компанией Misen Enterprises AB (акционер "Карпатыгаз" - УНИАН) о внесении инвестиций, которых было бы более чем достаточно для обеспечения бесперебойной работы ДКС в течение многих лет", - отмечается в сообщении.

Также, по данным госкомпании, частный партнер уже неоднократно нарушал требования договора о совместной деятельности.

"Укргазвыдобування" рассматривает указанные действия "Карпатыгаз" как целенаправленную работу по дестабилизации функционирования госкомпании, нанесению убытков и срыва планов по добыче газа, будет иметь негативные последствия для обеспечения населения газом в отопительный период.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года госкомпания "Укргазвыдобування" обвинила "Карпатыгаз" в отказе выполнять свои обязательства по договору о совместной деятельности, в частности, в том, что частный партнер отказывался финансировать и достраивать ДКС в 2015 году.

В июле 2016 года "Укргазвыдобування" инициировала арбитражное разбирательство дела о расторжении договора о совместной деятельности от 10 июня 2002 года с компаниями "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, а также взысканию убытков от этой деятельности. В начале сентября 2016 года представители госкомпании обвинили "Карпатыгаз" в нарушении стабильной работы Хрестищенской ДКС.

Справка УНИАН. "Карпатыгаз" является участником договора о совместной деятельности с компанией "Укргазвыдобування" и модернизирует ее действующие скважины. При этом газ, добытый сверх нормы, указанной в договоре, распределяется между участниками совместного договора. Компания "Карпатыгаз" - дочерняя компания шведской Misen Energy АВ.

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 миллиарда кубометров, тогда как в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, наблюдалось падение на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров.