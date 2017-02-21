Стоимость нефти WTI выросла до $54

Мировые цены на нефть во вторник утром демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне выполнения договоренностей о сокращении добычи участниками венских соглашений и данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США, сообщает Прайм.

"Согласно данным торгов, по состоянию на 07:40 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% - до 56,15 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,41% - до 54 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

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Позитивное влияние на мировые нефтяные цены продолжает оказывать выполнение соглашения о сокращении добычи "черного золота" нефтедобывающими странами. Согласно докладу ОПЕК, в январе страны картеля уменьшили добычу нефти на 890 тысяч баррелей в день по сравнению с декабрем - до 32,139 миллиона баррелей. При этом страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венских соглашений, суммарно снизили ее на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

Между тем на нефтяные цены оказывают давление данные Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США. По итогам недели, завершившейся 17 февраля, показатель вырос на 10 штук, или на 1,34%, до 751 единицы. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 237 штук, или на 46,1%. Число нефтяных буровых установок за неделю выросло на шесть штук, или на 1% - до 597 единиц, газовых - на четыре, или на 2,68%, до 153 штук.

Однако темпы роста числа буровых установок в США в феврале замедляются. За рабочую неделю, завершившуюся 17 февраля, показатель вырос на 10 штук, неделей ранее - на 12 штук, еще неделей ранее - на 17 штук.