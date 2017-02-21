Электроснабжение Авдеевки полностью восстановлено - ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Электроснабжение полностью восстановлено. Теплоснабжение и водоснабжение осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля из-за обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи, в результате чего Авдеевка осталась без электроснабжения.

На следующий день после договоренности о прекращении огня была частично восстановлена поврежденная воздушная линия электропередачи.

20 февраля вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко доложил президенту Украины Петру Порошенко о том, что ЛЭП в Авдеевку полностью починили и в городе постепенно появляется свет.