Чрезвычайные меры: утвержден баланс потребления и производства электроэнергии на март

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины утвердило прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии на март с учетом действующих на энергорынке чрезвычайных мер, введенных из-за блокады поставок угля антрацитовой группы.

Как отмечается в сообщении министерства, уточненный спрос на электроэнергию составляет 13,4 миллиарда кВт-ч, что на 300 миллионов кВт-ч больше годового прогноза, утвержденного в конце ноября 2016 года.

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"Увеличение энергопотребления обусловлено ростом потребления в промышленности, кроме химической и нефтехимической, а также ростом спроса среди непромышленных потребителей", - говорится в сообщении министерства.

В то же время, как отмечается, запланировано сокращение экспорта электроэнергии из так называемого "острова Бурштынской ТЭС" на 80 миллионов кВт-ч и полное отсутствие экспорта в Беларусь и Молдову.

"Выполнение временных мер даст возможность увеличить производство электроэнергии на атомных блоках на 300 миллионов кВт-ч. Также запланирован рост производства электроэнергии на ГЭС на 146 миллионов кВт-ч, - сообщили в Минэнергоугля. - Уменьшение производства электроэнергии на ТЭС составит 380 миллионов кВт-ч, что позволит сэкономить 240 тысяч тонн угля".

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе блокадой поставок угля антрацита с неподконтрольных украинским властям территорий в Украину. Несмотря на то, что добыча угля велась силами компаний, зарегистрированных в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.

15 февраля Кабмин на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые позволили бы войти в режим экономии угля антрацитовой группы.

Кроме того, Кабинет министров Украины уже сейчас прорабатывает возможность сокращения потребления угля антрацитовой группы уже к следующему отопительному сезону на 2,5-3 миллиона тонн за счет увеличения доли атомной энергетики и гидроэнергетики в энергобалансе страны. Общий объем потребления угля в Украине составляет 24 миллиона тонн, из которых 9 миллионов тонн - антрацит.