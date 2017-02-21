В Китае подтвердили приостановку импорта угля из Северной Кореи

Запрет на импорт угля из КНДР был введен Китаем в рамках выполнения Пекином своих международных обязательств, а также отражает ответственный подход страны к ядерной проблеме Корейского полуострова, сообщает Прайм со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Китай, начиная с 19 февраля 2017 года, полностью приостановил импорт угля с территории КНДР. Запрет будет действовать до 31 декабря 2017 года.

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"Это шаг, направленный на реализацию резолюции 2321 (Совета безопасности ООН) и для выполнения своих международных обязательств. Это было сделано в соответствии с законами Китая", - сказал Гэн Шуан.

"Это показывает ответственный подход Китая к ядерной проблеме Корейского полуострова", - отметил официальный представитель МИД КНР.

В конце января Китай ввел запрет на экспорт в КНДР продукции и технологий двойного назначения, которые, в частности, могут использоваться для создания оружия массового поражения, говорится в сообщении министерства коммерции КНР. Отмечалось, что эти меры вводятся для выполнения резолюции 2321 Совета безопасности ООН, связанной с ядерными испытаниями со стороны КНДР.