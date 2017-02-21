Гройсман: альтернативы антрациту с Донбасса не будет ближайшие 1-3 года

Альтернативы дефицитному углям антрацитовой группы, который добывается на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса, не будет в ближайшие 1-3 года, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"В среднесрочной перспективе - один, два, три года - у нас нет альтернативы антрацитовому углю. Я думаю, что все это понимают, но возможно у кого-то есть другая цель – довести Украину до отчаяния", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин прорабатывает возможность сокращения потребления угля антрацитовой группы уже к следующему отопительному сезону на 2,5-3 миллиона тонн за счет увеличения доли атомной энергетики и гидроэнергетики в энергобалансе страны.

Кроме того, сторонники блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса требуют от депутатов Верховной Рады продолжение блокады, а также принятие закона об оккупированных территориях.

"Блокадники" сообщили, что получили официальное приглашение на переговоры от премьер-министра Владимира Гройсмана. Соответственно, они выдвинули ему свои требования, а именно незамедлительное освобождение пленных и принятие закона, который запрещает торговлю с неподконтрольными районами Донбасса.

Справка УНИАН. Украина через боевые действия на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирован в Донецкой и Луганской областях, районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР. Особенно остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставки угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.