Кабмин разрешил сформировать реестр предприятий-должников "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины разрешил формирование реестра предприятий, имеющих задолженность перед государственным энергохолдингом "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Представляя необходимость ведения реестра, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко отметил, что формирование реестра позволит не только определить должников, но и начать процесс реструктуризации их задолженности.

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"Реестр предприятий, которые имеют задолженность перед НАК "Нафтогаз", позволит урегулировать вопрос долгов и начать процесс реструктуризации", - сказал Зубко.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.