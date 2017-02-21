На пути к энергонезависимости: Гройсман призвал Раду принять закон о рынке электроэнергии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную Раду в ближайшее время принять во втором чтении проект закона о рынке электроэнергии, что станет еще одним шагом на пути формирования энергетической независимости Украины. Об этом Гройсман сказал в ходе заседания правительства.

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«Нам нужно принимать необходимые законы. Одним из таких законов является проект закона о рынке электрической энергии, который находится в парламенте. Он принят в первом чтении, и, надеюсь, в ближайшее время будет подготовлен ко второму чтению, - отметил глава правительства. - Это даст возможность построить открытый, публичный европейский рынок электроэнергии. Мы в этом заинтересованы».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2016 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О рынке электрической энергии», который предусматривает введение более конкурентных отношений на рынке электрической энергии, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.

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Этот законопроект отвечает требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего Закона «О функционировании рынка электрической энергии Украины», который сегодня определяет организацию данного рынка в целом и

предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго», а также внедрение нового механизма гарантированной закупки электроэнергии, произведенной из альтернативных источников.

Представительство ЕС в Украине ранее отмечало важность документа и необходимость его скорейшего принятия в окончательной редакции.